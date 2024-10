Роботи са намалили драстично загубите на войници в украинската армия (ВИДЕО)

Украйна е успяла да намали загубите сред военните си с 30% поради използването на роботи там, където е възможно технологично. Това съобщава украинското издание New Voice, позовавайки се на свой източник в украинския генщаб.

Централният научноизследователски институт на Въоръжените сили на Украйна е провел симулация, според която използването на роботизирани комплекси в подразделенията осигурява намаляване на загубите на личния състав с до 30%. Това вече е потвърдено в условия на реални бойни действия на фронта.

🇺🇦❤️ Robot logistician Volya-E saved a hundred wounded soldiers, - Fedorov



👀The military is already actively using the robot-logistic. The operator controls it remotely, being safe, at a distance of up to three kilometers. Robot also delivers ammunition weighing up to 150 kg. pic.twitter.com/3EPKX1SPMI