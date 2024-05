Дневен рекорд: Абсурдно число убити и ранени руски войници в Украйна

В сводката на украинския генщаб е посочено, че през последните 24 часа има 1740 жертви сред руските войници, които атакуват Украйна. Предишното най-високо число за един ден беше 1380. Натовската класификация за "жертви", която е възприета и от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) включва убити, ранени така, че да не могат повече да се върнат да се бият на фронта, както и изчезнали по време на операция. За многото отчетени жертви явно допринасят бойните действия в Харковска област - там руското настъпление е основно водено от пехота, а украинците отвръщат с тежки обстрели: Русия има тактически успех в Харковска област: Признание на украинския генщаб

Дотук руските военни жертви във войната в Украйна са вече над 484 000! В сводката на украинския генщаб се отчитат и други загуби на руската армия - в танкове (почти 7500), бронирани машини (почти 14 500), артилерийски системи (почти 12 500), ракетни системи за залпов огън (над 1000).

Още: За да сте герои, сложете памперси: Руски войник за ужаса в Украйна (ВИДЕО)

Русия не коментира почти от началото на войната колко са убитите и инвалидизираните руски войници в Украйна - Украйна също не коментира често своите жертви, но неотдавна украинският президент Володимир Зеленски го направи: Зеленски обяви колко украински войници са убити за последните две години (ВИДЕО)

Swedish-supplied CV-90 IFV in Ukrainian service, seen here moving and firing its 40mm Bofors autocannon at a training range in western Ukraine. pic.twitter.com/WWX77X0gYq