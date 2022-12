Рогозин с първа снимка след раняването му от украинската армия (СНИМКА)

Припомняме, че според неофициална информация Рогозин беше ранен с шрапнел в гърба (дясната плешка) навръх рождения си ден, 21 декември, докато празнуваше в ресторант в Донецк.

При обстрела пострада и премиерът на т.нар. Донецка народна република (ДНР) Виталий Хоценко.

На снимката на Рогозин в социалната мрежа се вижда част от медицински пластир на врата му.

Dmitry #Rogozin published the first photo of him since he has been gifted by the Armed Forces of #Ukraine on his birthday party in #Donetsk. pic.twitter.com/jiCDc2plhQ