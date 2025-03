Румъния изгони руския военен аташе и заместника му, изплува връзка с Джорджеску

Военният аташе на Русия в Букурещ и неговият заместник бяха обявени за "персона нон грата" в безпрецедентен ход на румънските власти днес, 5 март. Военният, военновъздушен и военноморски аташе Виктор Маковски и Евгений Игнатиев, който е с по-нисък ранг, бяха експулсирани за извършване на дейности, които противоречат на Виенската конвенция за дипломатическите отношения, се казва в изявление на румънското Министерство на външните работи.

„Това е изключителна мярка. Тя не е обща мярка. Това не е мярка, която се предприема лесно, и се предприема, когато нарушенията са сериозни“, заяви говорителят на външното министерство в Букурещ Андрей Тарнеа пред Euronews.

Още: Крайнодесните в Румъния атакуват в КС закона, позволяващ сваляне на руските дронове

„По принцип такива решения и техните причини не се съобщават публично. Те се съобщават директно на органите на държавите“, допълни той. „Дипломатическите отношения между държавите се осъществяват в рамките на международните закони, както е предвидено във Виенската конвенция. Държавите имат права и задължения, произтичащи от нея. Когато те се нарушават, се предприемат последващи мерки".

🇷🇴 Romania Expels Russian Military Attachés 🇷🇺



The Romanian Foreign Ministry has declared two Russian diplomats—Moscow’s military attaché and his deputy—persona non grata in Bucharest.



📌 Official statement: The ministry cited actions inconsistent with their diplomatic status… pic.twitter.com/4NABJE5mIe