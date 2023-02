Русия е разположила ядрени оръжия на свои подводници, твърди норвежкото разузнаване

"Ядрени устройства са поставени на подводници и надводни кораби от Северния флот. Тактическите ядрени оръжия представляват особено сериозна заплаха в няколко оперативни сценария, в които страните от НАТО могат да участват", се казва в доклада на Норвегия.

През септември миналата година руският президент Владимир Путин заяви, че Западът е "превишил правата си" в антируската си политика, както и че продължава да отправя заплахи срещу Москва. Според него е използван и "ядрен шантаж".

Путин предупреди онези, които се опитват да изнудват Руската федерация с ядрено оръжие, че "ветровете може да се обърнат в тяхна посока". Диктаторът плаши с ядрени оръжия от много месеци насам.

