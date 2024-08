Русия и Западът с мащабна размяна на затворници в Анкара (ВИДЕО и ПЪЛЕН СПИСЪК)

Вече стана ясно, че руският опозиционер Владимир Кара-Мурза, американският журналист от The Wall Street Journal Еван Гершкович и бившият американски морски пехотинец Пол Уилън са част от мащабна размяна на затворници между Русия и САЩ, с участието на Запада.

Руският разследващ сайт The Insider публикува пълен списък със затворниците, които изданието смята, че ще бъдат предадени от едната на другата страна днес, 1 август.

Още: Размяна: Путин пусна най-важния политически затворник, останал след Навални

Пълният списък

Русия/Беларус освобождават:

Иля Яшин

Владимир Кара-Мурза

Алсу Курмашева

Андрей Пивоваров

Олег Орлов

Александра Скочиленко

Лилия Чанишева

Ксения Фадеева

Еван Гершкович

Рико Кригер

Кевин Лик

Демури Воронин

Вадим Останин

Патрик Шьобел

Пол Уилън

Херман Мойгес

❗️ Russia will release opposition leader Vladimir Kara-Murza as part of the exchange, Bloomberg writes



A press conference of some of the released Russian political prisoners is expected in Berlin at 19.00 local time, SOTA reports. pic.twitter.com/oUDX8dN0II — NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2024

Според The Insider Русия ще получи:

Вадим Красиков (от Германия), потвърдено и от CBS. Красиков е офицер от ФСБ, осъден в Германия за убийството на чеченския полеви командир Зелимхан Хангошвили.

Артьом Дулцев (от Словения)

Анна Дулцева (от Словения)

Михаил Микушин (от Норвегия)

Павел Рубцов (от Полша)

Роман Селезнев (от САЩ)

Владислав Клушин (от САЩ)

Вадим Конощенко (от САЩ)

Vadim Krasikov, who was sentenced to life imprisonment in Germany for the murder of Georgian citizen Zelimkhan Khangoshvili, is featured in a prisoner exchange between Russia and the West, CBS television reported. pic.twitter.com/T2sSj7Ognx — NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2024

Още: Размяна на затворници между Русия и САЩ: Журналистът Еван Гершкович е на свобода

Според американската телевизия CBS Русия ще освободи 24 души при размяната, включително 12 политически затворници, сред които Владимир Кара-Мурза. Твърди се, че тези 12 души ще бъдат изпратени от Русия в Германия.

На снимката: Алсу Курмашева и Владимир Кара-Мурза

Размяна в Анкара

Обменът, изглежда, се осъществява в турската столица Анкара. Турската агенция IHA твърди, че процесът се контролира от турската разузнавателна дирекция. Местният телевизионен канал NTV публикува първите кадри на американските и руските самолети.

Вижда се и частен самолет, който е летял от норвежката столица Осло за Турция, както съобщиха по-рано руските медии.

❗️ BREAKING: Turkish channel NTV shows the first images from Ankara airport, where the exchange of prisoners is taking place. In the video you can see the planes of the United States and the Russian Federation.



A private plane flying from Oslo to Turkey can also be seen, as… pic.twitter.com/qeMPlDKCy5 — NEXTA (@nexta_tv) August 1, 2024

Разменят се 26 затворници от 7 държави, съобщи турската разузнавателна дирекция.

В рамките на операцията 10 души са били прехвърлени в Русия, включително две деца (все още не е известно за кои деца става въпрос). Други 13 души са прехвърлени в Германия, а трима - в САЩ.

Затворниците са транспортирани до Турция със седем самолета - два от тях са пристигнали от САЩ, по един от Германия, Полша, Словения, Норвегия и Русия.

Тази сутрин самолет Ан-148 кацна в руския ексклав Калининград, разположен между Литва, Полша и Балтийско море, след полет от московското летище Внуково. Такива самолети са били използвани за размяна на Виктор Бут, Константин Ярошенко и Надежда Савченко за руснаци.

Още: Мащабна размяна на затворници от Русия: Кацнал самолет в Калининград дава поредни индикации

Прокремълският Telegram канал Mash съобщи, че днес е бил проведен един етап от размяната на затворници. Русия е предала в Калининград разкритите в Словения шпиони Артьом и Анна Дулцеви, твърди изданието.

Двамата са осъдени в Словения на една година и седем месеца затвор за шпионаж. Те са прекарали приблизително същото време в ареста. Според словенските специални служби Дулцеви са се представяли за аржентинските граждани Лудвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос.