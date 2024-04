Русия изстреля междуконтинентална балистична ракета (ВИДЕО)

Изстрелването е станало от полигона Капустин Яр, в Астраханска област. Става въпрос за ракета с наземно базиране.

Още: Русия предупреди САЩ за изстрелване на междуконтинентална ракета

"Това изстрелване беше извършено като част от държавните тестове на перспективни ракетни системи, както и потвърждаване на стабилността на ракетите в експлоатация. Получените резултати потвърждават високата надеждност на руските ракети за осигуряване на стратегическата сигурност на Руската федерация. Пусковите задачи бяха изпълнени изцяло", пише в съобщението.

❗️ The Russian Defense Ministry said that a successful test launch of an intercontinental ballistic missile was made from the Kapustin Yar test site in the Astrakhan Region. pic.twitter.com/jkzhkrFBZq — NEXTA (@nexta_tv) April 12, 2024

Ракетата изглежда е видяна във Волгоград, Оренбург, а дори в Иран и Израел - и там се споделят видеоклипове в социалните мрежи, които наподобяват полета на ракета:

Русия тества изстрелване на междуконтинентална балистична ракета (ВИДЕО)

Israeli and Iranian media are also reporting a strange object in the sky. This video is circulating on social networks. pic.twitter.com/7A4951gGuO — NEXTA (@nexta_tv) April 12, 2024

На този фон, в Брянск гори голяма сграда, първите данни са за военен обект: