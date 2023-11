Русия отговори на удара в корабния завод в Керч, Украйна се защити (ВИДЕО)

Взривове в Крим: Ударен е корабостроителният завод в Керч (СНИМКИ и ВИДЕО)

Според написаното, в завода "е разположен един от най-модерните кораби на руския флот - носител на крилати ракети "Калибър". На това описание отговаря малкият ракетен кораб "Асколд" по проект 22800 "Каракурт". "Надявам се, че друг плавателен съд последва "Москва"", добавя Олещук.

More footage of the fire in the shipyard in Kerch. pic.twitter.com/OM2GotrHPb