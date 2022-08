Русия отслабва натиска към Славянск, Украйна взриви руски военен влак с HIMARS

За пореден ден няма никаква руска пехотна активност в направлението на Краматорск, като руснаците извършват артилерийски обстрели. Иначе към Бахмут е имало атаки, отново е имало руски опит да бъде превзет Соледар, който е ключова точка в украинската защитна линия Северск – Бахмут, но отново неуспешно. На 5 километра североизточно от Северск е спряна друга, ограничена руска атака. Руската армия е опитала атака и при Долина, на 20 километра северозападно от Славянск, при магистрала Е40, но украинците са я отблъснали.

По отношение на Херсонска област, украинският генерален щаб твърди, че има прехвърляне на руски части от Славянск към Запорожка област, което подсказва, че засега руското военно командване слага тази част от фронта като по-малък приоритет. Продължава укрепването на защитни позиции на руската армия в Херсонска област като цяло. Има сателитни снимки, показващи, че руската армия копае окопи и разполага радари при Антоновския мост, както и че опитва да го поправи след украинските обстрели.

There are a lot of these visible in imagery from yesterday at Antonovskiy Bridge, and from satellite imagery they look just like what is visible at the rail bridge. pic.twitter.com/APHStE1Cd7 — Tim Ehrhart (@ArtisanalAPT) July 31, 2022

Imagery at the north side of #AntonovskiyBridge from 30 July shows a long line of civilian vehicles waiting to cross via pontoon ferry, leaving #Kherson. Trenches have been recently dug in the traffic circles as well. Russian forces are preparing to defend this area. pic.twitter.com/Eqwosv37sF — Tim Ehrhart (@ArtisanalAPT) July 31, 2022

И украинските, и руските артилерийски обстрели в Херсонска област не стихват. Руснаците използват модифицирани ракетни установки С-300 за обстрел на Николаев, а украинците удрят по руски оръжейни складове. С помощта на американска ракетна система за залпов огън HIMARS, украинците са успели да уцелят влак с 40 вагона, превозващ военна техника и руски войници. Убити са поне 80 руски войници, ранени са поне 20. Ударен е и руски оръжеен склад при Мелитопол. Общо през последното денонощие има унищожени 4 руски оръжейни склада и убити при ударите 52-ма руски войници, както и унищожени 4 руски танка и 4 руски БТР-а.

бк орков? в с. Высоком Бериславского района. pic.twitter.com/y97CSmKZlz — IgorGirkin (@GirkinGirkin) July 31, 2022

Същевременно в дневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната коментира, че вероятно руската армия подготвя атаки в Харковска област и към самия Харков. Причината – руска активност на около 50 километра северозападно от Изюм, като е имало неуспешна руска атака при Дмитривка, на 20 километра югозападно от Изюм. Но американските експерти не смятат, че предвид ситуацията е възможно руската армия да превземе Харков. Това обаче не пречи на руснаците да нанасят артилерийски удари срещу града – рано тази сутрин е имало такъв, ранени са поне двама души.

Все още няма развитие и по случая с убийството на поне 53-ма украински военнопленици в затвора в Еленовка. На 31 юли Русия не е дала достъп на Червения кръст до мястото, макар че руското военно министерство обяви, че такъв ще бъде осигурен. Русия не отговаря и на исканията на Украйна телата на убитите да бъдат предадени.

