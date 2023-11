Русия пак не спи: Взривове и пожар във военно поделение (ВИДЕО)

Според ASTRA - преди пожара на територията на военното поделение жителите на близкото село Котлубан са съобщили за взривове. Експлозиите могат да се видят и чуят на видеокадри от мястото на събитието.

Все още няма официална информация за причината, довела до пожара.

„Телеграм“ каналът SOTA цитира местната администрация, която твърди, че няма жертви. Според регионалните власти пожарът вече бил потушен от Министерството на извънредните ситуации. По данни на телеграм канала Baza над 600 души са били евакуирани от територията на поделението.

Apparently the 'incident' happened in Kotluban', a small settlement in the Volgograd region. pic.twitter.com/lqe4UTCESs