"Русия се превъоръжава": Кирило Буданов с ново предупреждение към НАТО и ЕС (ВИДЕО)

Шефът на украинското разузнаване Кирило Буданов заяви, че НАТО и ЕС потенциално биха могли да се разпаднат в резултат на предстоящи промени в политиката на САЩ. Той също така предупреди, че Русия се превъоръжава в голям мащаб за възможна война с НАТО до 2030 г. и че последиците от настоящата война ще се усещат години наред.

Ukraine’s intelligence chief Budanov says NATO and the EU could potentially collapse as a result of upcoming changes in US policy. He also warned that Russia is rearming on a large scale for possible war with NATO by 2030, and that the consequences of the current war will be felt… pic.twitter.com/1mLxCaUwnS