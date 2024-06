Русия щурмува в ново направление в Украйна: Руската стратегия за Торецк

"Ситуацията е напрегната в Торецкото направление. От началото на деня (22 юни) броят на руските пехотни атаки е 15. Подкрепен от авиация, противникът атакува край Торецк, Северно и село Ню Йорк. 11 атаки са отблъснати, 4 руски операции все още продължават", гласи информацията от сводката на украинския генщаб за това направление.

В свой нов анализ украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, отчита руски тактически успехи – специално по линията село Северно – Шуми, на дълбочина малко над 2 километра и в широчина около 3,5 километра. Машовец очаква опити зоната под руски контрол да бъде разширена – към село Южно и изчислява, че на разположение на руското командване са минимум 1 бригада, до 5 полка и до 5 отделни мотострелкови батальона плюс 2 резервни батальона, но можело да има и още. С други думи – 10 000 до 11 000 войници, които имат на разположение 50-60 танка и 110-120 бронирани бойни машини.

Още: Първи знаци: Старт на руската лятна офанзива? Вучич помага военно на Украйна (ВИДЕО)

Машовец обаче казва нещо вероятно изненадващо за неексперти – че според него това, което правят руснаците като тактика, е да накарат украинците да хвърлят части напред от Торецк за ранно спиране на руското направление. Според анализатора, руската армия вероятно се стреми да постигне успехи в следните участъци:

"Не бива да се смята за случаен фактът, че силите и средствата на противника, атакуващи в момента към Торецк от изток, са оперативно подчинени на 132-ра руска пехотна стрелкова бригада, основните направления за която са в съседният сегмент (от юг и югоизток), а именно Архангелск - Калиново и Новобахмутовка - Александропол (от двете страни на пътя Константиновка – Ясинувата, Покровското направление)", пояснява Машовец, но обръща внимание, че третият зъб на т.нар. руска вилица в този район, а именно – Часов Яр от север, всъщност е костелив орех за руснаците и те още са в покрайнините на града, от доста време насам, за разлика от Покровското направление (от юг), където руската армия вече е на позиции, от които е заобиколила южния фланг на Торецк.

(КАРТА) Припомняме, че Новоалександровка (по-широкият район на Очеретино), която е почти изцяло под руски контрол, е отправна точка за руско настъпление на север към Константиновка (20-тина километра) и евентуално оттам на запад към Часов Яр с цел градът да попадне в ситуация на обкръжение.

Още: Пълномащабна криза за Украйна на фронта: Украински анализ за ключово направление

Машовец е категоричен – за да се постигнат тактически руски успехи по изброените по-горе участъци на фронта и линии южно от Торецк (Майорск, Северно, Калиново, Стара Николаевка, Александропол и Пантелеймоновка), руското командване "Център" ще трябва да хвърли още резерви. Откъде ще ги вземат, пита той, напомняйки, че сега руснаците имат инициативата в Покровското направление.

През изминалата нощ Русия изстреля 3 ракети "Калибър" от Азовско море, 2 са свалени, съгласно официалната сводка на украинските ВВС. Това е второто такова изстрелване на ракети от този тип от Азовско море от началото на войната, след като Руският черноморски флот претърпя огромен крах и Черно море се превърна в смъртоносна зона за него.

Вчера, 22 април, вторият най-голям украински град Харков (известен с голямата си рускоговоряща диаспора) преживя поредна руска бомбардировка, с "умни" авиационни бомби. По украински данни поне 4 такива бомби са поразили града - ударена беше жилищна сграда, загинали са трима души, 56 са ранени:

Още: Никъде на изток извън Харковска област Украйна не успява да спре руското настъпление (ВИДЕО)

The moment a Russian guided bomb hit the center of Kharkiv yesterday, wounding 56 and killing three. pic.twitter.com/mNvBpaNEH8