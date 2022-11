Русия си измисли нова столица на Херсонска област

Руската окупационна администрация определи нов град за столица на Херсонска област - с уточнението, че е "временно".

Изявлението беше направено от Александър Фомин, който е зам.-военен министър на Руската федерация, но и е отговорно административно лице за Херсонска област според руската представа. По думите му, новата столица е Геническ. Градът е с население от около 20 000 души и се намира буквално на Азовско море, далеч по-близо до Крим, отколкото до Херсон.

The occupiers moved their "capital" from Kherson region to Henichesk pic.twitter.com/ftP2KxgnGv — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 12, 2022

Междувременно, социалните мрежи преливат от видеа на празнуващи освобождението на Херсон от руска окупация хора. Празненства имаше в цяла Украйна.

Right now, Odesa is celebrating the liberation of Kherson💙💛 Opera Theater pic.twitter.com/bxkkJCOV72 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 11, 2022

Олексий Арестович, съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, коментира и, че предвид бързото отстъпление на руската армия на източния бряг на река Днепър, украинците са успели "да заловят" немалко военна техника. Сред трофеите е и военен хеликоптер - "хванат" на летището в Херсон.

Москва: Изтеглихме се от Херсон, но той си остава руски