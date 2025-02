Русия унищожи историческа забележителност в Одеса: Ето какво остана от нея (ВИДЕО)

Крилата ракета Х-22 удари жилищна сграда в Полтава, докато балистични ракети унищожиха историческия център в Одеса. Това е равносметката от последните 24 часа в Украйна, като тази сутрин Русия буквално заля с ракети и дронове небето над Украйна. Украинските ВВС съобщават за 56 свалени дрона с ПВО и мобилни огневи групи и 61, "приземени" с електронно заглушаване т.е. общо 117 неутрализирани. Съобщава се и за "значителен брой" свалени ракети. Не се уточнява колко точно, но се подчертава, че балистични ракети са преминали през въздушното пространство на страната.

Часове след снощната атака в Одеса атаката в социалните мрежи се появяват кадри на разрушената сграда, а медиите твърдят, че историческият център на Одеса е напълно разрушен.

Припомняме, че снощи Силен взрив отекна в украинския черноморски град десет минути след като в 19:10 ч. беше обявена тревога поради ракетна атака от Крим.

Емблематината сграда на хотел "Бристол", построен между 1989 и 1899 година. Той е проектиран в смесен ренесансов възрожденски и бароков възрожденски викториански стил с неокласически статуи и бели мраморни колони, обърнати към улицата. Разполага със 113 стаи и е една от забележителните забележителности на града. ОЩЕ: В центъра на Одеса: Силен взрив след тревога за ракетна атака (ВИДЕА)

Хотелът действаше и по време на войната, като по време на атаката в него са са били настанени норвежки дипломати, но не се съобщава за пострадали.

The Historical Center in Odesa, completely destroyed by Russian ballistic missiles. pic.twitter.com/xUjIJ4Aa0A

Не така стоят нещата в Полтава, където загинаха 7 души, 14 са ранени, включително 3 деца, 22 са извадени от руините на сградата.

При атаките Русия използва 7 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23, 7 крилати ракети "Искандер-К", 8 крилати ракети Х-22/32, 4 ракети с морско базиране "Калибър", 8 крилати ракети Х-101/Х-55, 10 крилати ракети Х-59/Х-69, 2 зенитни ракети Х-31P и 123 дрона клас "Шахед". ОЩЕ: Тревога в Украйна: Русия я заля с ракети и дронове (СНИМКИ и ВИДЕО)

Last night, a mobile fire team from the National Guard's "Steel Border" brigade destroyed a Shahed drone in the Sumy direction. pic.twitter.com/63ipHh8sU7