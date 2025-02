Тревога в Украйна: Русия я заля с ракети и дронове (СНИМКИ и ВИДЕО)

Русия извърши масирана комбинирана атака срещу Украйна, като я заля с ракети, дронове и "Шахеди". Атаката е станала сутринта на 1 февруари 2025 година, като след пускове от руската стратегическа авиация вече са навлезли високоскоростни цели във въздушното пространство на Украйна, съобщи РБК - Украйна, позовавайки се на информация на Украинските военновъздушни сили. По-рано беше съобщено, че в Украйна е обявена мащабна въздушна тревога заради вражеска ракетна атака. Военните предупредиха за заплаха от балистични оръжия от североизток.

Междувременно група от вражески дронове се наблюдават района на Житомир, такива са открити в южната част на Черниговска област и на север от Полтавска област - в посока запад, както и в югозападната част на Сумска област и в района на Харков.

Мониторингови групи писаха за няколко стратегически бомбардировача Ту-95МС, които са излетели от летище Оленя към Украйна за възможна въздушна атака.

По-късно беше съобщено и за възможни пускове на ракети Х-101/555 от борда на руските стратегически ВВС Ту-95МС. Мрежата добави, че приблизително вражески ракети могат да се появят на границите на Украйна малко преди 8.00 часа. ОЩЕ: Украинските дронове работят: Още една руска петролна рафинерия спря работа (ВИДЕО)

В 7:40 часа военните съобщиха, че са засекли движение на високоскоростни цели от Белгород по южен курс през Харковска и Сумска област.

Вражеските ракети се движат към Полтава от север и към град Павлоград от Харковска област, където вече е имало взривове.

На фона на заплахата от ракетни удари в района на град Полтава избухнаха експлозии. В социалните мрежи и в "Телеграм" се появиха кадри от взривовете в Полтава.

По-късно стана ясно, че в резултат на атаката срещу Полтава са убити двама души, а още седем са ранени, включително дете, съобщи Държавна служба за извънредни ситуации на Украйна, предаде ASTRA.

Унищожен е входът на жилищна сграда. Възникнал е и пожар. Пострадали са съседни къщи и 12 коли. Спасителните операции на мястото продължават.

🚨 Russia has struck Poltava, hitting a residential building. Emergency services and rescuers are on-site. Casualties and damage are being assessed. pic.twitter.com/K2I5sNT5tn