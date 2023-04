Русия започва да затваря границите си за мъже, отказ за получаване на повиквателна вече ще е невъзможен

„На гражданите, които подлежат на наборна военна служба и са получили призовка от военния комисариат, от деня, в който призовката се счита за връчена, като временна мярка за осигуряване на явяването им на дневен ред, се забранява да напускат Руската федерация“, се казва в документа, публикуван в базата на Държавната дума.

Повиквателната ще се счита за „връчена“ от момента, в който бъде публикувана в личния акаунт на гражданина в системата на "Държавните услуги". При липса на личен профил и неуспешно изпращане с препоръчана поща, повиквателната ще се счита за връчена автоматично 7 дни след появата й в регистъра на призовките. Така де факто ще бъде невъзможно да се откаже получаването на повиквателна.

„Ако гражданин откаже да получи повиквателна от военния комисариат, изпратена по пощата или при личното й връчване, повиквателната се счита за връчена в деня на такъв отказ“, се казва в законопроекта.

Освен това получилият повиквателна ще е длъжен да се яви във военната служба за регистрация и вписване в рамките на 20 дни. Ако това не бъде направено, тогава, според проекта, гражданинът ще губи право да извършва сделки с недвижими имоти, да шофира автомобил, да получава заеми, както и да бъде самостоятелно заето лице или индивидуален предприемач.

Новите норми, които бяха разработени на фона на плановете на Кремъл да увеличи числеността на руската армия до 1,5 милиона души, ще започнат да действат още през следващите седмици. Очаква се законопроектът да бъде приет от Държавната дума на второ и трето четене днес, 11 април, и влизането му в сила ще стане веднага след официалното публикуване - без забавяне, пише The Moscow Times.

Едновременно със системата за електронно призоваване ще бъде пуснат и единен регистър на военнослужещите, който военното министерство ще събира по данни от други държавни ведомства. По-специално това са Федералната данъчна служба, съдилищата, Пенсионният фонд и Фондът за социално осигуряване, университетите и Министерството на образованието, които ще събират информация за студентите.

Законът за електронните призовки, руско „ноу-хау“, което не е тествано никъде по света, не е свързано с планове за нова вълна на мобилизация, каквито „не е имало и няма“, твърди говорителят на руския президент Дмитрий Песков. „Това е свързано с военната регистрация“, която „трябва да е в крак с времето“, каза той и добави, че работата по модернизирането на военните служби е „абсолютно необходима“ и че новата система ще бъде „бърза и лесна“ за всички граждани, цитира го още изданието.

Губернаторите и местните власти са инструктирани да намерят 400 000 доброволци и военнослужещи на договор за армията, която се бие в Украйна, казаха източници, близки до Кремъл, пред Bloomberg. Според тях по този начин властите се надяват да избегнат откритата мобилизация, чиято първа вълна удари рейтинга на президента Путин и намали подкрепата за войната.

Но в действителност перспективите за мобилизация ще зависят от ситуацията на фронта - ако Украйна пробие "отбранителната линия", тогава никакви политически аргументи няма да попречат на това, смята политологът Татяна Становая, цитиран от The Moscow Times.

Първата вълна на мобилизация провокира масова емиграция от Русия в такъв мащаб, какъвто статистиката не е виждала след разпадането на СССР. Демографът Алексей Ракша оценява броя на напусналите страната хора на 500-800 000 души, а анализаторите на "Алфа Банк" смятат, че цифрата повече се доближава до 1 000 000 души.

Но в Кремъл се надяват този път това да бъде избегнато. Законопроектът за „цифровите програми“ има за цел основно да рационализира призива в армията, така че приемането му не трябва да предизвиква паника сред населението, заяви Песков във вторник.

