Руска атака с дронове по сгради в Киев, взривове разтърсиха окупирания Луганск (ВИДЕО)

Русия атакува Киев с дронове през нощта на 28 срещу 29 октомври, при което бяха ранени шестима души.

Отломки от руски безпилотен самолет са ударили 9-етажна жилищна сграда в киевския квартал „Соломянский“ в ранните часове на вторник, като са разхерметизирали газова тръба, съобщиха от Киевската градска военна администрация. Пожарът се разпространил в близък магазин и по автомобили, а газоподаването е било спряно.

Шестима души са ранени, като един от тях е настанен в болница със сериозно нараняване на крака. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна - от мястото са били евакуирани 15 души.

Падащи отломки от дрон на 29 октомври също причиниха щети по прозорците на 3-етажна административна сграда в градския квартал "Святошински".

Серхий Попко, който е началник на Киевската градска военна администрация, заяви, че ударът с дрон е 18-ото въздушно нападение срещу украинската столица от началото на октомври, цитира думите му Kyiv Independent. На 25 октомври безпилотен самолет нанесе удар по многоетажна сграда в Киев, при което загина тийнейджърка: Руски дрон удари многоетажна жилищна сграда в Киев (ВИДЕА).

Други руски удари на 28-29 октомври бяха насочени към Харков и Кривой Рог, при които загинаха най-малко петима души, а над 20 бяха ранени: Русия бомбардира първия съветски небостъргач, побоища на улицата в Москва и Тула (ВИДЕО).

Тази нощ украинските военновъздушни сили са свалили 26 от 48 дрона, изстреляни от Русия. По данни на военните - 20 други безпилотни машини са били „загубени" заради електронно заглушаване, а един дрон е отлетял към Руската федерация. Украйна е била атакувана и от балистична ракета „Искандер-М“, като не се съобщава дали е свалена.

