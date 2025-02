Руска ракетна атака по Изюм взе жертви, десетки са ранени (ВИДЕО)

Руските сили са изстреляли балистична ракета по Изюм в Харковска област на Украйна, в резултат на което са загинали най-малко петима души, а други поне 38 са ранени, включително три деца. Издирвателните операции са приключили към 14 ч. местно време, добавиха от Държавната служба за извънредни ситуации.

„Вражески удар по Изюм. По предварителни данни - окупаторите са използвали балистична ракета. Загинали са четирима души. Към този момент 17 са ранени, петима от тях са хоспитализирани в медицинско заведение“, отбеляза първоначално областният управител Олег Синехубов в Telegram, след което актуализира информацията.

Ударът е бил насочен към централната част на града. Украинският президент Володимир Зеленски публикува видео, на което се виждат разрушенията.

Izyum. The rescue operation continues after a Russian missile strike on the city. This attack destroyed part of the city council building.



As of now, we know there are casualties – twenty people have been injured. Tragically, five people have died. My condolences to the families… pic.twitter.com/HaZUg8bNOc