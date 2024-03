Руската Белгородска област го закъса: Непрестанни обстрели, дори магазините са затворени до вторник (ВИДЕА)

Училищата остават затворени до вторник включително като дори дистанционно обучение няма да има. Същото "се препоръчва" и на университетите, казва в обръщение към съгражданите си губернаторът на областта Вячеслав Гладков.

Снимка: принтскрийн/Телеграм

В детските градини ще работят дежурни групи, но родителите настоятелно се молят, ако имат възможност да оставят децата си вкъщи.

"Въпросът за безопасността ни е най-важен за всички нас. Днес в края на деня ще се опитам да дам оперативна информация на базата на текущата ситуация. Съжалявам, че днес не можах да публикувам сутрешното си видео. Врагът ни удари отново", добавя Гладков, което достатъчно ясно показва колко "спокойна" е обстановката в областта.

В същото време видеа от град Грайворон показват горящи жилищни сгради заради обстрелите:

Fighting and shelling on the Russian side of the border continues. In Grayvoron, a house caught fire. Earlier, Russian insurgent forces urged all residents to leave the area to a 'limited military operation'.



Today's events will be covered in this thread. pic.twitter.com/3yZ3nzsAN8