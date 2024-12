Руската коледна атака с ракети и дронове срещу Украйна: Данни (ВИДЕО)

Какъв е мащабът на коледната руска атака, насочена основно срещу украинската енергийна инфраструктура - украинските ВВС публикуваха подробни данни колко ракети и дронове изстреля армията на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

/2. Rescuers continue to clear away the rubble to retrieve the surviving victims. Several survivors have already been freed from under the rubble. https://t.co/nakPO3GvJb pic.twitter.com/aNjVKU1G5z

Съгласно информацията, масираната комбинирана въздушна атака все пак е по-малка като мащаб от предишната, когато Русия изстреля общо 287 ракети и дронове. Сега са 184, посочват от украинските ВВС и дават подробна разбивка:

По предварителни данни е потвърдено свалянето на 113 ракети и дронове:

Една от ракетите е минала през молдовско и румънско въздушно пространство, казват украинските ВВС, но румънските и молдовските власти отричат, макар че първоначално Кишинев да каза, че изглежда е така:

At night, Russia once again launched missiles at Ukraine. One of them flew over Ukraine, crossed the entire airspace of Moldova, and fell in Romania.



The National Army of Moldova stated that "no missiles or drones were detected in the country’s airspace," although they initially… pic.twitter.com/Xxq6NLXNVC