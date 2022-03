Руската пропаганда се задейства: Африканци и чеченци се заканват на Украйна

Пропагандният ТВ "Звезда" излъчи видео от акции на подкрепа от Сирия. На кадрите се виждат войници, вероятно чеченци, с плакати на Путин, които скандират: "Русия, напред!"

Друго видео предава предаността на африкански войници от ЦАР (Централна африканска република). Един от тях прави специално изявление, което гласи:

"В течение сме какво се случва в Украйна. Руските войници провеждат военна операция, за да донесат мир и ред, изправени срещу украинския национализъм. Ние, африканските войници, сме готови да бъдем до руските ни братя и да ги подкрепим. Руски братя, ние идваме скоро! Кураж! Кураж!"

