Руски източник: Два Су-57 са ударени от украински дронове (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Признанието е факт заради нови сателитни снимки, показващи последствията от удара. Уточнението - вторият ударен самолет бил с леки повреди, щели да бъдат поправени на място. Именно заради снимките обаче руският канал посочва, че "дъгата над (единия) самолет е недовършен хангар, кой знае кога е започнато да се строи, а след това е изоставен както на много други летища".

ОЩЕ: Не един, а два Су-57 са поразени от Украйна: Чака се потвърждение

Според написаното от Fighterbomber, всичките три дрона, атакували летището, са уцелили. "По какви причини ПВО не е работила, няма да пиша. Нека експертите се занимават с причините и как се е случило. Единственият отпор даде мобилен отряд, който изстреля два пълнителя по дроновете и след това прекара цяла сутрин в събиране на гилзи около летището", пише в съобщението. То завършва иронично - че нито една от примамките на летището (нарисувани силуети на самолети) не е пострадала и че "чакаме" следващата атака, като "се запасяваме" с нови примамки и патрони.

