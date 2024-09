Руски източник: Ракети са атакували голям завод за ракетно гориво в Ростовска област (ВИДЕО и СНИМКИ)

За атака срещу руския завод „Каменски“ в Ростовска област, който според ЦРУ произвежда гориво за ракетни двигатели, съобщи независимото издание ASTRA, позовавайки се на свои източници.

През нощта на 22 срещу 23 септември са задействани системите за противовъздушна отбрана в град Каменск-Шахтински. Свалени били две неидентифицирани ракети (вероятно „Нептун“). Когато една от тях паднала на територията на завода, била повредена тръба за подаване на газ, а тревата в близост се запалила. Няма пострадали, казват пред канала източници от местните служби за спешна помощ.

Федералното държавно предприятие „Каменски завод“ е един от най-големите химически заводи в южната част на Русия. През 2011 г. Централното разузнавателно управление (ЦРУ) частично разсекретява данни, свързани със създаването на междуконтиненталната балистична ракета с твърдо гориво RT-2 (SS-13 Savage по американската класификация) в СССР. В документите на ЦРУ заводът в Каменск-Шахтински е посочен като място за производство на композитно гориво за ракетни двигатели от този тип и за разполагане на изпитателни съоръжения, отбелязва още през 2021 г. „Новая газета“.

Предприятието вече беше атакувано от дронове през април тази година: След данни за дронове: Гори химически завод в Русия, където се прави ракетно гориво (СНИМКА).

Днес губернаторът на Ростовска област Василий Голубьов съобщи, че склад за дървен материал се е запалил в промишлената зона на Таганрог поради "авария на безпилотен летателен апарат". На мястото на инцидента са изпратени аварийно-спасителни служби.

По-късно Голубьов добави: „Пожарът в склада, избухнал след падането на безпилотния самолет, е локализиран на площ от 200 кв. м. Огънят е повредил покрива на сградата и 4 автомобила, които са били паркирани наблизо. Няма пострадали или загинали". Има обаче неофициална информация, че дронът, който е ударил, е руски "Орион", който е аналог на турския "Байрактар".

Русия продължава с атаките си по цивилното население на Украйна. Трима души са убити, а най-малко 22-ма са ранени и трима са загинали в резултат на обстрел днес - жилищна сграда е била поразена от управляеми авиобомби КАБ, съобщи ръководителят на областната администрация Олег Синегубов.

As a result of shelling of Kharkiv, an air bomb fell on a nine-storey building. According to the mayor of the city, Ihar Terekhov, six floors collapsed



According to the head of the regional administration Oleh Sinegubov, 22 people were injured, three died. A total of 82 people… pic.twitter.com/7ZjSz4UxqM