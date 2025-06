Руски Су-25 свали друг руски Су-25 в Украйна. Потвърждение за взривен руски военен влак (ВИДЕО)

Войната в Украйна вече е в историята на военното дело както с безброй постижения и операции, така и с безброй абсурдни случки. Но вероятно за пръв път във военната история на света има такъв случай, какъвто е станал в района на окупирания от руската армия украински град Соледар, северно от Бахмут.

На видео, което вече разпространяват редица следящи войната в Украйна и военните конфликти по света въобще профили, се вижда как руски щурмови изтребител Су-25 сваля друг руски щурмови изтребител Су-25. Су-25 е създаден и се ползва основно за близка въздушна поддръжка на съхопътните войски над бойното поле.

Friendly fire level: professional



Today on the front lines, a Russian Su-25 shot down… another Russian Su-25. pic.twitter.com/YmwpJUg99g