Руски военен хеликоптер е свален в Украйна (ВИДЕО)

Видеокадри от успешната операция бяха споделени лично от командващия украинските сухопътни сили генерал Олександър Сирски:

Операция за пример: Руски военен хеликоптер избяга в Украйна от тиранията на Путин (ВИДЕО)

Междувременно, руски военни разпространиха и видеокадри какво е останало от джипа им след удар с новия украински дрон "Баба Яга". Резултатите вижте, а оплакванията чуйте в долното видео:

Ukrainian "Baba Yaga" drone struck again, but this time the owners of this vehicle were not near it.https://t.co/mDqeR7kcyf pic.twitter.com/fPyF9wsO9I