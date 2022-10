Руски военен самолет се разби в жилищна сграда в Краснодарска област (ВИДЕО)

От руското министерството на извънредните ситуации съобщиха за 21 ранени, предаде контролираната от Кремъл руска държавна агенция ТАСС. По-рано главният лекар на Ейската централна окръжна болница Мигран Григорян каза пред ТАСС за 19 жертви, включително четирима в тежко състояние. В телеграм канала на областния щаб стана ясно, че сред тях има три деца, на възраст 8-10 години. На мястото на инцидента е организирано дежурство на 20 екипа на Спешна помощ. На път са още линейки, уточнява заместник-областният управител на Краснодарския край Анна Минкова.

The number of people killed in the crash of the Su-34 in Yeysk has increased to three people, another 21 people were injured pic.twitter.com/Lc5fToO28h

Следете развитието на войната в Украйна тук

От руското военно министерство заявиха, че причината за катастрофата вероятно е възпламеняване на единия двигател по време на излитане.

"На 17 октомври 2022 г. самолет Су-34 се разби при набиране на височина за тренировъчен полет от военно летище в Южния военен окръг", гласи съобщението от министерството.

Според украинския информационен източник "Труха", пилотът е оцелял. Той е успял да катапултира, но парашутът му не се е отворил правилно. В съобщението на руското министерство обаче се говори за двама пилоти - засега не е ясно каква е съдбата на втория.

Video with the pilot of the crashed Su-34 in Yeysk



The pilot landed near the house, was conscious, but he could not get up and take off his parachute. pic.twitter.com/LRxNjUpxtj