ВИДЕО: 5 от 28 дрона удариха Киев, има жертви. Има и данни за свалени само с автомати дронове

Кметът на Киев Виталий Кличко потвърди информацията, но уточни, че 28 дрона са били изстреляни от Руската федерация с намерението да поразят цели в Киев. 21 са били свалени.

Някои от дроновете са свалени с помощта на стрелба с леко огнестрелно оръжие и то от полицейски патрул. Кратък видеозапис с твърдение за това вече беше излъчен от украинския информационен канал "Труха".

These guys shot down "Shahed" drone with machine guns and pistols this morning in Kyiv pic.twitter.com/eSKXSdCTbD — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 17, 2022

The moment of the kamikaze drone strike in Kyiv pic.twitter.com/cfrcGRtck7 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 17, 2022

Дотук потвърдено има 2 жертви след днешните удари в Киев. Четирима са ранени, а 19 са извадени от жилищна сграда, поразена от един от дроновете.

Another body was found under the rubble of the building - Svitlana Vodolaha, press secretary of the State Emergency Service of Kyiv



As of now, 19 people have been rescued, 4 people have been injured, and 2 people have died. pic.twitter.com/2XRYqkYeGm — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 17, 2022

В социалните мрежи вече има и видеокадри как украинските спасители вадят възрастна жена от ударена от дрон сграда.

Footage of the morning strike on Kyiv pic.twitter.com/ZTiiedRTeu — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 17, 2022

President Zelenskyy: "All night and all morning, the enemy terrorizes the civilian population. Kamikaze drones and missiles attack the whole of Ukraine. In Kyiv, there are hits on a residential building. pic.twitter.com/RDygZWNsSs — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) October 17, 2022

ОЩЕ: Наградата за главата на Гиркин набъбна до 150 000 долара и вече е държавна