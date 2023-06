В предаването си Соловьов заяви, че Киев е давал подкупи на Байдън много преди той да стане президент, още в годините, когато бе вицепремиер.

"Говорим за това, че чужда държава е дала подкуп на действащия вицепрезидент на Съединените щати. Давала му го е многократно. В крайна сметка този човек става президент. Чуждата държава, която му е плащала подкупи, има 100% начини за влияние върху действащия президент, така че Байдън на практика е напълно управляваем от украинците. Не само това - САЩ трябва да започнат дело срещу президента на Украйна заради намеса във вътрешните им работи, за разкриване на важна информация. Изобщо ние сега разбираме защо Америка дава на Украйна всякакво оръжие“, заяви Соловьов.

