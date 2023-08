Руснаците пак удариха складове за зърно в Одеска област (СНИМКИ)

Повредили са и складове за зърно. Няма жертви сред цивилното население.

In the #Odesa region, the invaders attacked granaries



A fire broke out there with a total area of ​​700m2. It's already been put out.#Ukrainian Air Defense Forces destroyed 9 Shahed-136/131 drones. pic.twitter.com/jpfE3yHxjK