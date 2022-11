Руснаците стреляха по хуманитарен пункт в момент на раздаване на хляб, има ранени

Тази поредна отвратителна атака срещу цивилни бе коментирана и от ръководителя на кабинета на Зеленски Андрий Ермак също в Telegram, който заяви, че "няколко поколения руснаци" ще отговарят за тези престъпления.

ОЩЕ: Накараха ме да си сваля блузата: Разказ за униженията във филтрационните лагери (ВИДЕО)

В същото време TRYXA разпространи видео, на което се вижда как украински боец плаче на площада в Херсон след освобождението на родния му град.

Video that moves you to tears: a Ukrainian soldier cries with happiness after the liberation of his native Kherson 💙💛 pic.twitter.com/RKzWpVnDj4