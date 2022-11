Накараха ме да си сваля блузата: Разказ за униженията във филтрационните лагери (ВИДЕО)

Ето какво споделя жената във видеото:

"Ние имахме прекрасен, мирен град, в който хората живееха щастливо. Но започна окупацията. Сега в Мариупол е пълно с кръстове – между къщите, по алеите, навсякъде. Започнаха да съставят списъци за изтеглянето на хората към територията, контролирана от Украйна. Ние се записахме в такъв списък, седнахме в автобуса и пристигнахме в Николское.

Там беше пренаселено, хората вече нямаше къде да бъдат настанявани, но въпреки това продължаваха да ги докарват. Няколко дни живеехме там буквално на стълбището. След това дойде моят ред и ме извикаха за филтрация. Влязох в помещението, там имаше двама млади мъже – единият разпитваше едно момиче, другият – мен. Накараха ме да си сваля блузата и ме гледаха, всичко беше толкова грубо. „Ти не носиш очила, напълно възможно е да си снайперист.“ Чуваше се как силно бият един мъж. Той лежеше на пода, а те го биеха с палки. Хората триеха от телефоните си всичко, премахваха украинските приложения и приятелите си, които можеха да им изпратят някакви съобщения.

На мен не ми трябва Русия. Никой от нас няма нужда от нея. Не сме се готвели да нападаме Русия и тук нямаше никакви фашисти. А Русия дойде и всичко унищожи, изби всички и после ни раздаваше хуманитарна помощ – това е отвратително! Аз не искам да живея в Русия, там не ми харесва, аз обичам Украйна. Искам да живея в Украйна."

A resident of Mariupol passed through the Russian "filtration camp" and shares her story.

“I don't need Russia. And none of us need it. And we were not going to attack Russia. We didn't have any fascists. And Russia came, spoiled everything, destroyed everything.”

📹 @currenttime pic.twitter.com/YciC02GQDb