С указ на Путин: Щатната руска армия става 1,5 млн. военнослужещи

Президентът на Русия издаде указ, с който увеличава щатната численост на руската армия, предаде NEXTA. Числеността се увеличава със 180 000 и достига 2 389 130 души. От тях 1 500 000 са военнослужещи.

Преди да започне нахлуването в Украйна, броят на войниците в руската армия едва надхвърля 1 милион.

В предишния указ за числеността, който с новия документ се обявява за недействащ, тази цифра беше 2 209 130 души, включително 1 320 000 военнослужещи.

