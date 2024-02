С вас сме! Слава на Украйна!: Над 30 световни знаменитости с послание до украинците (ВИДЕО)

Минаха две години - толкова загинали, толкова масови убийства и изравнени със земята градове и толкова сила, за да се бориш всеки ден срещу това. Украйна защитава не само себе си, но и Европа и Запада като цяло. Ако военнопрестъпникът Путин спечели в Украйна, никоя държава няма да бъде в безопасност, казаха те в специално заснет видеоклип на инициативата на украинския президент Володимир Зеленски UNITED24. Всеки от тях завърши посланието си към украинския народ с думите "Слава на Украйна!".

ОЩЕ: Един срещу десет: Украински войник удържа 10 руснаци и докарва истерия на руски командир (ВИДЕО)

Robert De Niro, Viggo Mortensen, Catherine Deneuve, Imagine Dragons, Bono, Hilary Swank, Emma Thompson, Stephen Fry — over 30 celebrities and U24 ambassadors have addressed Ukrainians with words of support.

Thank you to everyone who has been with🇺🇦during these 2 years.… pic.twitter.com/51SB61Flie