Саботаж на украински партизани спря влакове в Русия (ВИДЕО)

Цел на операцията е била релейна станция, откъдето се е управлявал жп възел при Първомайско, Тамбовска област. Целта е била избрана, защото по този път се транспортират ракети за руските военнокосмически сили.

Партизаните дават и геолокализация на релейната станция - 52.4512500711, 41.472261350282.

Atesh partisan movement set a relay cabinet on fire in the Tambov region in Russia. The use of the railway was stopped, the movement reports. pic.twitter.com/i0A9hPODuj