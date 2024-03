САЩ не помагат на Украйна военно: Конкретните резултати в полза на Русия (ВИДЕО)

75% от военната помощ на САЩ всъщност остава в Щатите – там се дават тези пари (за оръжия) и там се плащат данъци. Когато САЩ дават военна помощ специално за ПВО системите "Пейтриът" (Patriot), тези системи не идват от Америка – парите отиват за закупуване от други държави, не се дават на Украйна. Американските пари отиват и за муниции за такива системи – това е важно да се разбере. Такова обяснение даде Зеленски в обширно интервю пред CBS: Зеленски предупреди за голяма руска офанзива през следващите месеци (ВИДЕО)

The Patriot systems that are now in Ukraine were handed over to us not by the United States, but by other countries, Zelenskyy said. pic.twitter.com/e8xsN5d4a8 — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2024

Откакто руснаците взеха инициативата на фронта с мащабната атака срещу Авдеевка (октомври 2023 година), те са завладели 505 квадратни километра украинска територия. 100 от тях са превзети през 2024 година дотук, изчислява ISW. Но анализаторите на института предупреждават, че тези малки териториални успехи не са показателни – липсата на достатъчно муниции и оръжия ограничават украинската армия, което дава възможност на руското военно командване да подбира по-лесно къде да атакува, за да постигне пробив. Пример защо е много важно какво дават САЩ и особено като ПВО оръжия и боеприпаси са руските авиационни бомби – умни и неуправляеми (фугасни). Русия ги използва в огромни количества, като срива защитните позиции на земята и разчиства терена за пехотата си – за да не се случва това, руските самолети трябва да бъдат спрени, а това може да се случи само с ПВО и бъдеща поява на F-16: F-16 ще трябва да ударят най-ефективното руско оръжие в Украйна (ВИДЕО). Зеленски вече посочи пред CBS, че 5-7 нови системи Patriot в Украйна ще позволят ефективна защита на големи градове, промишлени мощности и украинската армия в действията ѝ на фронта.

На този фон, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин коментира, че Русия не е само на ентическите руснаци и явно отправи предупреждение към руските ултранационалисти да не вдигат градуса на етническо напрежение в Руската федерация. Той се покачи чувствително след атентата в "Крокус Сити Хол".

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Oof. A Russian 9S36 target acquisition radar, which is a vital element for the BUK air defense system, destroyed by an FPV drone. This is what called value for money. pic.twitter.com/9tvJbEr0F4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 28, 2024

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете почти не се променя, има само 1 регистриран боен сблъсък по-малко за последното денонощие. Общо за последните 24 часа има 59 бойни сблъсъка по целия фронт. Най-горещо остава Новопавловското направление (на запад от Маринка: селата Новомихайловка и Григоровка, отново и при Урожайно, в направлението към Велика Новоселка - КАРТА) – 22 отбити руски пехотни атаки по украински данни. При Бахмут също има вдигане на интензивността на боевете – 13 отбити руски пехотни атаки, като вече и Часов Яр влиза в украинската сводка т.е. вероятно руски щурмови групи стигат до по-предни защитни позиции на града. В направлението към Авдеевка се стигна до затишие – само 3 руски пехотни атаки, към Семьоновка, те са отбити.

(КАРТА) В Новомихайловка явно се водят тежки битки – по неофициални украински данни има руски напредък към центъра на селото, както и от североизток. Има и предварителна информация, че украинската армия вече е отстъпила на позиции само в западната част на селото. Руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов твърди в обзора си, че редица украински позиции в селото са превзети. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, добавя, че руснаците се бият за контрола на сградата на общинската администрация и са разположени по централната улица "Ленин". Руски напредък в полетата при Новомихайловка има - ГЕОЛОКАЛИЗИРАНИ ВИДЕОКАДРИ (18+) показват каква е кървавата цена във войници и техника за това.

Изрично Пегов пише и, че при Тоненко има украински контраатаки, като твърди, че в южните покрайнини на Семьоновка вече има руски позиции (по път О0542 Авдеевка - Новобахмутовка). Геолокализирани видеокадри в подкрепа на това твърдение няма. "Рибар" обаче пише за същото като Пегов, с уточнение, че имало неуспешна украинска контраатака.

Destruction of a Russian BTR along with its crew in the Avdiivka direction by units of the 110th Mechanized Brigade. pic.twitter.com/Dddvt7ho14 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 29, 2024

За Бахмут Пегов казва, че идват подкрепления за украинската армия. "Рибар" добавя, че в Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут) украинците са останали в южната част и че има позиционни боеве в подстъпите към Часов Яр и Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут). От украинска страна има коментари, че съотношението на войнците в този участък е между 7 до 10 към 1 в полза на Русия, както и че непрекъснато има руски бомбардировки с авиационни бомби.

В Лиманското направление боевете продължават без особени промени - ГЕОЛОКАЛИЗИРАНИ ВИДЕОКАДРИ (18+) показват защо.

