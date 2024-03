Никой не работи истински Русия да бъде победена в Украйна: Силни думи (ВИДЕО)

Припомняме, че неколкократно естонският премиер Кая Калас призова членовете на НАТО да отделят 0,25% от своя БВП за директна военна помощ за Украйна и няма особена реакция на този призив: Русия обяви за издирване естонския премиер Кая Калас

Рьопке е още по-критичен в следваща публикация: "Дори правим обратното (на това Русия да бъде победена в Украйна). Чрез Естония, която купува HIMARS, и Литва, която разполага с германска танкова бригада, ние даваме на Русия ясен сигнал, че атака срещу тези страни няма да доведе до нищо друго освен до това, което вече прави в Украйна. Някой наистина ли мисли, че Русия се страхува от конвенционална война за балтийските държави?! Често срещано клоунско мислене! Вместо това за Русия трябва да е абсолютно ясно, че в деня, в който щурмува Латвия, Москва ще спре да съществува. Така предотвратявате война между Русия и НАТО. Поне това е предотвратило война в продължение на много десетилетия - докато престанем да сме убедени в собствената си, перфектно работеща отбранителна стратегия (на ядрена основа)".

Според официалната сводка на украинския генщаб, интензивността на боевете почти не се променя. За последните 24 часа има 60 бойни сблъсъка по целия фронт. Най-горещо по традиция е Новопавловското направление (на запад от Маринка – селата Новомихайловка, Григоровка и Красногоровка), където по украински данни има 27 отбити руски пехотни атаки. На второ място е направлението на запад от Авдеевка – 14 отбити руски пехотни атаки, посочени като места на боеве са Невелско (15 километра югозападно от Авдеевка) – Семьоновка (15-тина километра западно от Авдеевка) – Бердичи (7-9 километра северозападно от Авдеевка). Отново, в Купянското направление е тихо – този път няма дори една руска пехотна атака там, в Лиманското направление също има снижаване на руската активност - 5 отбити руски пехотни атаки, при Билохоровка и Терно (10-15 километра западно от град Кремена).

(КАРТА) В Новомихайловка има руски напредък от юг, като по украински данни този напредък е позволил обединение с руските части, атакуващи селото от изток. Все още обаче руснаците не са превзели изцяло селото, но има геолокализирани видеокадри на украински обстрел с касетъчни боеприпаси по руски части в центъра на Новомихайловка. В сутрешния си обзор руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов пише за напредък точно в Новомихайловка и окуражава как руснаците имали „тактически успехи“ в подстъпите на Красногоровка. Показателно обаче е, че украинският генщаб изобщо не посочва Красногоровка като точка на боеве за последното денонощие т.е. там украинската позиция е твърда: Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник

(КАРТА) В направлението на запад от Авдеевка непосредствената основна руска цел е превземат полетата източно от Семьоновка и да пробият западно от Орловка през украинските защитни позиции при водоемите там, които са естествен терен, подпомагащ защитата. Пегов признава, че украинците контраатакуват в този район, за да не позволят руски напредък към Уманско и Яснобродовка откъм Тоненко. Украински контраатаки има и откъм Семьоновка, добавя руският пропагандист, който твърди, че при Бердичи има руски напредък. За Бердичи същото казва и популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук – с уточнение, че там руснаците атакуват с бронирана техника:

They went in as a duo, but only one managed to get out after their hideout was hit with an FPV. Avdiivka direction pic.twitter.com/oYZd7HR5xn