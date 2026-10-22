САЩ няма да липсват на Украйна: Циркът в двореца на Путин и сделката, възможна само в главата на Тръмп

Вчерашната среща между Владимир Путин и американския пратеник Стив Уиткоф се превърна в "тричасов сеанс на взаимни руско-американски любезности". Това пише политологът Петро Олешчук за украинското издание "Главред", добавяйки, че събитието не заслужава специално внимание — освен с един поразяващ цинизъм, който направи впечатление на всички: специалният пратеник на Тръмп нарече руския диктатор "хуманист". Срещата не доведе — и нямаше как да доведе — до никакви конструктивни резултати. Тя бе поредният епизод от играта на Кремъл, в която Путин умело манипулира американските си гости. Олешчук прави добър анализ на поредната визита на некомпетентния и напълно неподготвен пратеник на Тръмп. Свършеното от Уиткоф дотук (или по-скоро АБСОЛЮТНОТО НИЩО, което постигна) доказа, че той не може да предложи друго освен сервилничене пред Кремъл и дипломатически гафове. А като казахме дипломация - да, това е сфера, за която не могат да бъдат подбирани случайни хора. Това, че си добър имотен брокер в Ню Йорк, съвсем не те прави автоматично и дипломат.

Стръвта за Тръмп и празното бърборене

Но да се върнем на анализа на Олешчук. Тръмп налапа стръвта на Москва - червейчето за него бяха парите, печалбите и договорите затова го интересува единствено бърза сделка за прекратяване на войната без значение какви са условията.

Но от гледна точка на Украйна, пише Олешчук, тази среща е празно бърборене. И "споразумението", което Тръмп натиска Зеленски да подпише, съществува само в главата на американския президент.

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Вероятната победа на демократите

Политологът пише още, че ситуацията в САЩ вероятно ще се промени след изборите за Конгрес, ако, както изглежда, демократите спечелят. "Те ще започнат да влачат републиканците пред комисии и комитети, където ще бъдат разпитвани за държавна измяна. Това неизбежно ще доведе до конфронтация между Тръмп и Конгреса и в крайна сметка до сериозен конфликт в САЩ, който ще отклони вниманието на Тръмп от неговите "блестящи" миротворчески планове", смята той.

Ако действително републиканците претърпят съкрушително поражение на изборите, каквито сигнали има, от Републиканската партия ще обвинят Тръмп за поражението и той повече няма да може да диктува каквото и да било вътре в партията. Отделно Конгресът ще започне да го контролира строго, което ще направи и приемането на бюджета много трудно.

Циркът, който Путин разиграва

Точно затова, според Олешчук, срещата на Путин с Уиткоф е само цирк, който обаче е много изгоден за Русия - защото след като Москва обеща на Тръмп бързи резултати, в замяна, както видяхме, Тръмп прекрати доставките на оръжие за Украйна и заедно с Мъск спря за известно време Starlink – тоест, подкопава отбраната на Украйна.

"През цялата война, а не само сега, Кремъл използва преговорите не като начин за прекратяване на войната, а като начин за получаване на тактически предимства на фронта чрез манипулиране на партньорите на Украйна. Руснаците обещават бърз мир и те се хващат на това, правейки отстъпки, които Русия използва, за да укрепи позицията си", казва той.

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Няма причина да ни липсват американците

В крайна сметка неговото заключение е, че в бъдеще Украйна ще иска да разчита не толкова на подкрепа от САЩ, колкото на техния неутралитет. "Всъщност ние имаме нужда само от три неща от САЩ: Starlink, разузнаване и възможността да закупуваме ракети за ПВО. Ако демократите спечелят изборите, това ще бъде възможно. Но така или иначе през последните две години Украйна се адаптира да воюва без активното участие на САЩ. Освен това американците никога не са имали интерес Украйна да победи, а по-скоро да се избегне ескалация и излизане на войната извън границите й. Следователно няма особена причина да ни липсват американците: те не са ни помогнали много и никога няма да ни помогнат."

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