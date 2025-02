Сега украинците не искат избори, най-важното е да се опазим: Зеленски в Мюнхен (ВИДЕО)

"Готов съм да говоря за избори, ако искате – украинците не искат, тотално не искат, защото военното положение ще падне, войниците ни ще се върнат у дома и Путин ще окупира цялата ни територия". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски по време на конференцията по въпросите на сигурността в Мюнхен.

Зеленски обаче посочи, че избори ще има, защото сега Украйна е единна, "едно тяло". "Много е важно това да бъде запазено – имаме нужда от единство. Това не е за мен, а за бъдещето на нашата държава. Сега въпросът е да оцелеем – да спасим Украйна и независимостта си, нашия народ и домовете си. Ако на някой не му харесва, може да приеме чуждо гражданство", добави украинският президент.

