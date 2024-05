Юридически урок за Путин заради Зеленски, руският диктатор го прие с половин уста (ВИДЕО)

Стефанчук изрично обърна внимание на чл. 108, ал. 1 на украинската конституция и че президентът на Украйна изпълнява задълженията си и има правомощия, докато новоизбран президент не се закълне официално и встъпи в длъжност. Самия Путин обаче, докато говореше как Зеленски бил нелегитимен и можело да се преговаря със Стефанчук, каза и, че това е "предварителен анализ" и трябва да бъде направен по-подробен, посочва в своя дневен обзор ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), като цитира съобщение на официалния сайт на Кремъл, при това с видео. Анализаторите на ISW са убедени, че Путин и режимът му лъжат за легитимността на Зеленски, за да впечатлят по-малко интересуващите се от детайлите хора в Западна Европа и САЩ – ISW критикува и Reuters, че не обяснява юридическите положения, оборващи твърденията на Путин за Зеленски.

На този фон Путин подкрепи становището на руското правосъдно министерство, че талибаните вече не били терористи и че е необходимо Русия да гради връзки с техния режим: Русия за талибаните: Не са вече терористи, каним ги в Санкт Петербург

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Интензивността на военните действия в Украйна се е увеличила на дневна база – 110 бойни сблъсъка спрямо 97. Най-горещото направление е Покровското (на запад от Авдеевка), с 25 руски пехотни атаки и признание от украинския генщаб за частични руски успехи без уточнение къде точно – украинският телеграм канал Deep State казва, че има руски напредък в района на Уманско към Яснобродовка т.е. в южната част на линията на боевете в този участък на фронта. На второ и трето място по интензивност на боевете са Купянското и Лиманското направление т.е. непосредствено източно от Харковска област – 19 и 16 руски пехотни атаки е имало съответно за последното денонощие. За Купянското направление украинският генщаб казва, че са отбити 16 атаки, но продължават боеве при Петропавловка (7-8 километра източно от Купянск) и Невско, а в Лиманското направление няма руски успехи.

This morning, Russians made another attempt in the Avdiivka direction to storm Ukrainian positions. A tank, BMP-2 and Russian infantry were destroyed. pic.twitter.com/Nl7KlvZJdY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 28, 2024

По отношение на Харковска област, украинският генщаб съобщава за 7 бойни сблъсъка и продължаващи боеве във Вовчанск. А украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, пише следното: очевидно руснаците са в положение на активна отбрана по линията Глубоко – Лукянци, която е се намира северно от село Липци. Липци е второто направление (спомагателно) на руската офанзива в Харковска област. Има прегрупиране, за да се направи нов опит Липци да бъде превзето, смята Машовец. За Вовчанск (Волчанск на руски), украинският военен анализатор казва това, което вече се появи в няколко украински източници и се намеква и в руски източници – лека-полека украинската армия принуждава руски щурмови групи, които са отишли по-напред, да отстъпват от северно-централната част на града. Украинската армия успя да стабилизира ситуацията в този участък на фронта, признава неохотно руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов. Подсказка за това развитие на нещата и постепенно изтласкване на руски части има от видеокадри от руски източник на обстрел с огнехвъргачна руска система ТОС-1 "Солнцепек" във Волчанск. Системата стреля по позиции, които доскоро бяха считани за руски:

As always: IF RECENT. But Russian messages with the video dsay so.

Source video: pic.twitter.com/k8URwSAYvP — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 28, 2024

Според Машовец, сега руснаците се мъчат да удържат позициите си в местната болница, в градски лицей 1 и се консолидират на северозапад от Вовчанск, в село Бугруватка, както и опитват да настъпят по линията Гатище – Синелниково, отново от северозапад, за да прекъснат украинската логистика по линията Синелниково - Кирпично - Вилча - Лиман. "Досега врагът не е успял да пресече река Вовча (Волча на руски, която разделя Вовчанск приблизително на две) в нито една точка", добавя украинският военен анализатор. Той очаква скоро да дойдат още руски подкрепления и да има опит плацдарма при Волчанск да бъде свързан с този при Липци, както и обезателно руската армия да премине река Волча – защото досега няма признаци, че руските части почват да се окопават на север от нея, което би значело, че не мислят за непосредствена офанзива.

Ако Липци премине под руски контрол, руската армия вече ще може да обстрелва североизточните покрайнини на Харков с артилерия. Каква точно – Машовец пише и за това:

152-мм самоходна артилерийска установка "Мста-С"

152-мм оръдие "Хиацинт"

203-мм самоходни гаубици "Пион"

152-мм самоходни гаубици "Коалиция-СВ"

Но той прави и друго заключение – неотслабващото желание на руското командване Харковското направление да се превърне в оперативен успех в дълбочина подсказва, че за Кремъл времето да търси голяма победа на фронта в Украйна изтича.

ОЩЕ: Възмущение заради данни, че Германия и САЩ са заплашили да изоставят Украйна

При Часов Яр, т.е. Кураховското направление, няма нищо ново съществено – руснаците правят опити да пробият с бронирана техника, не успяват и постоянно излизат видеокадри, показващи това:

47th Brigade showing two destroyed BTRs between Novopokrovs'ke&Berdychi, Donetsk



0:30-0:43



Location of the cluster roughly 48.205127, 37.602682https://t.co/L35Ay8WPAo@GeoConfirmed @UAControlMap pic.twitter.com/rfOVurEdGW — PJ "giK" (@giK1893) May 28, 2024

(КАРТА) В Кураховското направление има данни от геолокализирани видеокадри за украинска контраатака в Красногоровка, в източните покрайнини. Тя е била направена с БТР "Брадли" и изглежда някои руски позиции са били отново овладени от украинската армия. Семьон Пегов обаче твърди, че инициативата в района е на руската армия – това го казват всички неофициални руски източници.

(КАРТА) От два-три дни насам има данни за по-силен руски натиск в участъка на фронта „Времеевски“ - на границата между Донецка и Запорожка област, по линията Угледар – Велика Новоселка – Бердянск. Има геолокализирани видеокадри, които подсказват, че руснаците са стигнали до центъра на село Старомайорско – на 9 километра южно от Велика Новоселка. Популярният украински телеграм канал Deep State отбелязва в сводката си, че има руски напредък при Старомайорско. За руски напредък в центъра на селото съобщава и популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук – каналът добавя, че руснаците имат позиции и в южните покрайнини на Урожайно, което е точно до Старомайорско.

Привечер на 28 май стана ясно, че в Белгородска област е имало тежка катастрофа. Сблъскали са се платформа, превозваща танк и цистерна. Видеокадри от случилото се – избухнал е сериозен пожар - обикалят социалните мрежи:

Today in the Bilhorod region, a tractor transporting a tank (blyatbarn), caught fire. Several other cars were also damaged. pic.twitter.com/vOcPZoERMc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 28, 2024

Съгласно актуална справка на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 14 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени са 13 – в Николаевска, Кировоградска и Ровенска област. Посоката на изстрелване е от Приморско-Ахтарск. По отношение на дроновете, в The Wall Street Journal се появи материал как с помощта на Иран в Татарстан ще сглоби 6000 дрона "Шахед" през 2024 година, като 4500 са готови – има хакната имейл кореспонденция, която показва детайлите. За да сглобяват дронове, от Уганда биват привличани най-вече жени - Русия вече е установила схема.

Т.нар. губернатор на т.нар. ЛНР Леонид Пасечник обяви, че 12 000 деца от окупираната от руснаците Луганска област отиват в Русия на лагери, като числото през тази година щяло да е 40 000. Тези инициативи на сепаратистите се считат за промиване на мозъци с цел изличаване на украинската идентичност – именно заради това Трибуналът в Хага търси Путин.

