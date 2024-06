Сеймът: Руснаците в Латвия трябва да научат езика ни, иначе се връщат у тях

Още: Латвия може да депортира стотици руснаци

Както пише Delfi, става въпрос за пет хиляди души. Ако руснаците не издържат изпита, документите им ще бъдат анулирани, предаде NEXTA TV.

Don't know the language? - Go back to Russia



The Latvian Saeima has adopted amendments to the Immigration Law, according to which almost all Russian citizens living in the country will be required to pass a Latvian language test in order to continue to stay in Latvia. This is… pic.twitter.com/RsePG74sDQ