Серия от странни случаи на отравяния на руснаци, напуснали страната (СНИМКИ)

Обикновено изданието не публикува подобни материали до момента, докато окончателно не се установят извършителите, но в този случай с разрешение на пострадалите, реши да даде гласност известните факти, за да предупреди за опасността други активисти, напуснали Русия.

При октомври 2022 г. в Мюнхен е отровена журналистката от "Новая газета" и "Медуза" Елена Костюченко.

Първите симптоми се появяват след пътуване до Мюнхен при приятелка - там по време на обяд към тях идвали няколко познати на приятелката. По време на това пътуване Елена е трябвало да подаде документи за украинска виза. Във влака от Мюнхен Елена Костюченко чувства главоболие, отпадналост и задух.

