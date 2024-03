Шофьор на тролей е изгорял жив край ударената ВЕЦ "Днепър" (ВИДЕО)

За щастие, в превозното средство не е имало пътници, иначе щеше да има голям брой жертви, уточни кметът на Мелитопол и настоящ ръководител на украинската военновременна администрация на Запорожка област Иван Фьодоров.

За съжаление, шофьорът на тролейбуса не е успял да се спаси - изгорял е жив вътре след ракетния удар, предизвикал пожар.

Съобщава се, че загиналият е бил служител в местната транспортна компания "Запорожелектротранс". Брат му и племенникът му работят в същото предприятие, пише NEXTA.

В резултат на нападението срещу ВЕЦ "Днепър" е настъпило мащабно изтичане на нефтопродукти в река Днепър, съобщава Държавната инспекция по околната среда.

В "Телеграм" Фьодоров съобщи и данни за нападението на Русия в Запорожие - 8-годишно момиче и 35-годишен мъж, дъщеря и баща, са загинали от удара на руска ракета. Според актуализираната информация 20 души са били ранени.

