Ще ослаби ли Путин падането на Асад или допълнително ще втвърди позицията му за Украйна?те за края на войната в Украйна

Бягството на Башар Асад в Москва след бързия крах на режима му отеква по-силно в Кремъл отколкото дори самата загуба на Сирия като клиентска държава на Русия. Падането на режима на Асад нанесе сериозен удар върху амбициите на Владимир Путин да стане основен играч в Близкия изток. Това също така поражда опасения относно нестабилността на режима на самия Путин, поставяйки под въпрос способността му да удържа и своята власт. Това пише в материал на CNN, публикуван на 9 декември.

"Минус един диктатор и съюзник на Путин", написа руският опозиционер Иля Яшин в X, публикувайки снимка на банер на Асад в пламъци.

Още: След успешна операция: Милорад Додик се възстановява в белградска болница

"Путин хвърли Асад под автобуса, за да удължи войната си в Украйна", коментира бившият украински външен министър Дмитро Кулеба. "Ресурсите му са оскъдни и той не е толкова силен, колкото се преструва."

As I predicted here a week ago, Putin has thrown Assad under the bus to prolong his war in Ukraine. His resources are scarce, and he is not as strong as he pretends. To those claiming Russia cannot be defeated and that Ukraine must concede, or to those arguing the West lacks…