Тръмп: Путин се умори от Асад и Сирия, защото загуби 600 000 войници в Украйна

Следващият американски президент Доналд Тръмп отново обърна внимание на Сирия, но и на Украйна - той го направи с публикация в социалната мрежа "Х".

"Русия е вързана в Украйна, където загуби 600 000 войници (според сводката на украинския генщаб към сутринта на 8 декември руските военни загуби в Украйна са над 753 000 души - убити, ранени и изчезнали по време на бойна задача) и изглежда неспособна да спре марша на бунтовниците в страна, която защитаваше години наред", написа Тръмп. По думите му, "сирийската опозиция" безпрецедентно е овладяла куп важни градове в Сирия: "Пропуква се и пропада претенцията за руско величие": Иво Инджев за събитията в Сирия

"Това е мястото, където бившият президент Обама отказа да изпълни ангажимента си за защита на червената линия и целият ад избухна, като Русия се намеси. Но сега те, както вероятно самият Асад, са принудени да напуснат и това наистина може да бъде най-хубавото нещо, което може да им се случи. Никога не е имало голяма полза от Сирия за Русия, освен да накара Обама да изглежда наистина глупав. Във всеки случай Сирия е бъркотия, тя не е наш приятел и СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ НЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ НИЩО ОБЩО С НЕЯ. ТОВА НЕ Е НАШАТА БОРБА. Оставете я да се развие. НЕ СЕ НАМЕСВАЙТЕ!

