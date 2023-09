"Ще ви избием всички": Как гласуват украинците на провежданите от Путин избори в окупираните части (ВИДЕО)

Какво обаче пишат на бюлетините си много украинци показаха те самите във видеа в социалните мрежи:

"Донецк е Украйна!",

"Чакаме ВСУ!",

"Вървете на майната си!",

"Слава на Украйна!",

"Ще ви избием всички!",

"Нова Каховка е Украйна!"

Here are voting ballots from the temporarily occupied Ukrainian territories where Russia is holding pseudo-elections these days.



The writings on them say: "Donetsk is Ukraine!!!", "Awaiting the AFU", "F@ck you!", "Glory to Ukraine!!!". pic.twitter.com/8Tg0NOtb9s