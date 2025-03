Щети по детски градини и бомба по жилищни сгради: Харков пак усети "примирието" на Путин (ВИДЕО)

Осем души са били ранени в резултат на нощен руски обстрел по североизточната Харковска област на Украйна, съобщиха местните власти. В Харков безпилотен самолет е ударил сграда на работилница. Повредени са прозорците на три жилищни сгради, стъклата и фасадата на сграда на детска градина, както и два автомобила. Трима души са били ранени, съобщава ръководителят на областната администрация Олег Синехубов.

Кметът на Харков Игор Терехов заяви, че през нощта в града са станали шест експлозии вследствие на атака на руски дронове. Неговата информация е за 5 удара с безпилотни самолети "Шахед" по квартал Киевски, при които са ранени трима души и са повредени пет промишлени сгради и 11 жилищни блока. Взривната вълна е изпочупила около 100 прозореца, а в две детски градини прозорците били счупени заедно с дограмите им.

