След 16 дни в пламъци: Потушиха пожара в Пролетарск

Нефтобазата в Пролетарск, Ростовска област, горя 16 дни, преди да бъде потушена, предаде NEXTA.

"Радио Свобода" публикува сателитни снимки на последствията от пожара в нефтеното депо.

The oil depot in Proletarsk, Rostov Region, burned for 16 days before it could be extinguished



"Radio Liberty" publishes satellite images of the aftermath of the fire at the oil depot. pic.twitter.com/A8c9JHWOIl