След повече от 2 г. в руски плен: 49 украинци се завърнаха у дома (ВИДЕО и СНИМКИ)

Украйна върна у дома 49 украински защитници и цивилни от руски плен на 13 септември, съобщи президентът Володимир Зеленски.

В Украйна се прибраха военнослужещи от въоръжените сили, Националната гвардия, Националната полиция и граничари, включително 15 бойци от полка "Азов", които защитаваха Мариупол. Всички те се завръщат след над две години в плен на Русия.

Върнати са общо 23 жени, включително цивилни, задържани и незаконно лишени от свобода от Русия преди пълномащабната инвазия, съобщи Координационният щаб за третиране на военнопленници. Руската страна е върнала и военнослужещи, които са се предали в Курска област, съобщава украинското движение "Нашият изход".

Сред освободените е и Ление Умерова - млада кримска татарка, която е била задържана от Русия на грузинско-руската граница през 2022 г., когато е пътувала до окупирания Крим, за да се грижи за болния си от рак баща.

Военният медик и герой на Украйна Виктор Ивчук също е сред освободените. Ивчук, полковник от въоръжените сили и ръководител на военна болница в Мариупол, е държан в плен от Русия от април 2022 г., съобщи Kyiv Independent.

"Трябва да върнем у дома всички наши войници и цивилни граждани", заяви Зеленски.

