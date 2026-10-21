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След размириците във Франция: Подкрепата за Марин Льо Пен расте

21 октомври 2026, 6:33 часа 1347 прочитания 0 коментара
Снимка: Gettyimages.com
След размириците във Франция: Подкрепата за Марин Льо Пен расте

Подкрепата за лидерката на крайната десница Марин Льо Пен се увеличава след размириците във Франция показва проучване на общественото мнение, публикувано във в. "Фигаро". Анкетата, направена от френските институти ИФОП и "Фидюсиал" за всекидневника и още две медии в страната - телевизия Ел Се И и "Сюд Радио", прогнозира балотаж с водача на радикалната левица Жан-Люк Меланшон на предстоящите догодина президентски избори.

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Социолозите очакват дясноцентристкият кандидат Едуар Филип - бивш премиер при президента Еманюел Макрон, при всички сценарии да не се класира за балотажа през май.

Допитването отрежда на Льо Пен на първия тур през април резултат от 34-38% - с 1-2% повече спрямо предишния подобен сондаж. Меланшон е втори с 15-20%.

Едуар Филип получава максимум 15% - с 3% по-малко в сравнение с предишната анкета. Друг бивш премиер при президента Макрон - центристът Габриел Атал, има подкрепа от 13%.

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Подкрепата за Рафаел Глюксман от левицата е между 12 и 16%, което означава, че той вероятно ще се бори за третото място с Едуар Филип.

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На балотажа, сондажът прогнозира, че Марин Льо Пен ще спечели срещу всички нейни потенциални съперници. Лидерката на крайната десница ще получи 56-58% от гласовете. Нейната победа би била най-убедителна срещу Жан-Люк Меланшон, като двамата ще получат съответно 68% и 32%.

Проучването е било направено от събота, когато Франция бе обхваната от безредици, до понеделник. Преднината на Марин Льо Пен е очаквана, като социолозите прогнозираха ръст на подкрепата за нея, предвид обещанието ѝ за една "мирна Франция".

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Марин льо Пен Президентски избори Франция Жан Люк Меланшон
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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