Крайнодясно или крайноляво: Новият президент на Франция

Лидерката на френската крайна десница Марин льо Пен и нейният съперник от крайната левица Жан-Люк Меланшон увеличиха преднината си пред останалите кандидати и биха се изправили един срещу друг на балотаж във всички разгледани сценарии, сочи публикувано в понеделник проучване, което подчертава нарастващата поляризация с наближаването на края на ерата на президента Еманюел Макрон.
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Льо Пен би спечелила най-много гласове на първия тур – между 35% и 37%, в зависимост от сценариите, тествани от социологическата агенция Toluna Harris Interactive в проучване, проведено между 5 и 8 октомври. Подобно проучване от миналия месец ѝ отреждаше резултат между 33% и 36%.
Меланшон, кандидатът на крайнолявата партия „Непокорна Франция“ (LFI), според прогнозите би стигнал до балотаж и в петте разгледани сценария. Подобно проучване от миналия месец показваше, че той би завършил трети в два от петте възможни варианта.
Очаква се Льо Пен лесно да победи Меланшон на балотаж.
С наближаването на края на втория и последен петгодишен мандат на Макрон, непопулярният президент оставя след себе си политически център, загубил своята тежест, и слаба икономика, което отваря възможности за радикални партии като LFI и „Национален сбор“ на Льо Пен.
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Меланшон вече се е кандидатирал за президент три пъти – през 2012, 2017 и 2022 г., но никога не е успявал да стигне до втория тур. Льо Пен също се е кандидатирала същите три пъти. Тя достигна до балотаж през 2017 и 2022 г., но загуби от Макрон.
A new poll shows France’s far-right leader Marine Le Pen and hard-left leader Jean-Luc Melenchon pulling ahead of other candidates ahead of the 2027 presidential election. Le Pen leads the first round with 35–37% support, while Melenchon reaches the run-off in all five scenarios tested. Le Pen is projected to defeat Melenchon comfortably in the second round. Source: Reuters— Clash Report (@clashreport) October 12, 2026